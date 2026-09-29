У Каліфорнії застрелили працівника New York Times. У вбивстві підозрюють 76-річних батьків його дружини

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Jonathan McKinsey / LinkedIn

У Каліфорнії 76-річних чоловіка та жінку підозрюють у вбивстві їхнього 40-річного зятя — працівника американської газети New York Times Джонатана Маккінсі.

Про це пише NYT з посиланням на дані поліції.

Тіло Маккінсі з кількома вогнепальними пораненнями знайшли 26 вересня поблизу спортивного комплексу в місті Дублін неподалік Сан-Франциско. Свідок розповів правоохоронцям, що почув приблизно пʼять-шість пострілів. Після цього він побачив, як чоловік упав на землю, а інші чоловік і жінка спокійно пішли з місця події.

Поліція затримала Шоуйона Чжана та Шилі Чен — подружжя, яке живе в Дубліні. Вони є батьками дружини Маккінсі. Обох підозрюють у вбивстві. Також їм інкримінують незаконне поводження зі зброєю, змову та створення загрози для дітей.

Маккінсі з 2023 року обіймав посаду технічного директора відділу ігор у The New York Times. До цього він працював у технологічних компаніях Splunk, Coursera та Oracle.

Мотив убивства поки не повідомляють. Водночас у судових документах описані тривалі конфлікти в родині. Маккінсі та його дружина жили окремо, й торік обоє зверталися до суду по заборонні приписи через домашнє насильство.

Джонатан Маккінсі здійснив трансгендерний перехід і звинувачував дружину і її батьків у знущанні через це. Зокрема, у заяві до суду він писав, що теща називала його та одного із синів «збоченцями» і «монстрами», а тесть нібито вдарив його в груди, коли той відновлювався після операції.

Водночас дружина Маккінсі висувала власні звинувачення: за її словами, чоловік під час однієї сварки схопив її за руки та кинув на край столу, через що вона травмувала хребет. Вона також звинувачувала його в емоційному насильстві щодо її матері.

Окремо Маккінсі торік звинуватили у двох випадках неналежного поводження з дітьми. В одному з них поліція заявила, що він ударив шестирічну дитину по обличчю, а в іншому — залишив дворічного сина самого вдома більш ніж на годину. Чоловік не визнав провину й стверджував, що дружина навмисно намагалася його підставити.

У грудні 2025 року Маккінсі подав на розлучення. У заяві він також стверджував, що дружина била його сковорідкою та дзеркалом, а одного разу змусила проковтнути таргана. Дружина ці звинувачення заперечувала.