Генштаб: За добу війни росіяни втратили понад 1 400 військових і три танки

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Генеральний штаб ЗСУ / Telegram

Упродовж минулої доби, 28 вересня, російська армія втратила на фронті ще 1 440 військових і сотні одиниць техніки.

Про це звітує Генштаб ЗСУ.

Зокрема, росіяни втратили три танки, 13 бойових бронемашин, 21 артилерійську систему, чотири РСЗВ, два засоби ППО, шість наземних робототехнічних комплексів, 1 474 БпЛА, 296 одиниць автомобільної техніки і дві — спеціальної.

Україна і Росія рідко публікують офіційні дані про свої втрати у війні. Востаннє Росія офіційно повідомляла про це ще у вересні 2022 року — тоді йшлося про 5 937 загиблих.

Президент України Володимир Зеленський 31 липня 2026 року озвучив нові дані — втрати росіян за час повномасштабної війни сягнули 1,6 мільйона військових. З них приблизно 700 тисяч загинули.

Що стосується українських втрат, за словами президента Зеленського, щонайменше 50 тисяч українських військових загинули (у лютому він називав цифру в 55 тисяч). Ще майже 400 тисяч зазнали поранень. Велика кількість військових вважаються зниклими безвісти.