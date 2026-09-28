Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко йде з посади

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Kovalenko / Telegram

Керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки та оборони Андрій Коваленко йде з посади.

Про це він повідомив у своєму телеграмі.

Він уточнив, що залишається в процесах національної безпеки. Його заяву на звільнення прийняв український президент Володимир Зеленський.

Kovalenko / Telegram

За словами Коваленка, його особисті сторінки працюватимуть і надалі, проте більш активно.