Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко йде з посади
- Автор:
- Христина Піцуряк
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Kovalenko / Telegram
Керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки та оборони Андрій Коваленко йде з посади.
Про це він повідомив у своєму телеграмі.
Він уточнив, що залишається в процесах національної безпеки. Його заяву на звільнення прийняв український президент Володимир Зеленський.
За словами Коваленка, його особисті сторінки працюватимуть і надалі, проте більш активно.
- Коваленко був на цій посаді з 26 січня 2024 року. Тоді він замінив Поліну Лисенко. Центр протидії корупції займається протидією російській пропаганді та взаємодією з міжнародними партнерами. 17 вересня медіа писали, що керівник ЦПД звернувся до керівництва з проханням про перехід на іншу посаду в безпековому секторі.