«Ми перетворимо нових піхотинців Путіна на тушковане мʼясо». Світові медіа про російсько-українську війну 28 вересня

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«Бабель»

«Роберт Бровді ставить коробку пакетиків чаю Fortnum & Mason поруч із цифровим лічильником. На білому дисплеї — число 167: саме стільки російських військових — або, як називає їх Бровді, «хробаків» — було вбито того дня. «Темпи виснаження противника стрімко зростають», — каже командувач Сил безпілотних систем України та один із головних творців сучасної моделі ведення війни. За його словами, із серпня втрати російських військ зросли на 25 відсотків, оскільки дедалі більше кремлівських піхотинців наближаються до лінії фронту. На думку Бровді, яку поділяє і українська військова розвідка, Путін найближчим часом проведе нову хвилю мобілізації, щоб вийти з нинішнього глухого кута на фронті. За його оцінкою, у найближчі місяці на фронт можуть прибути близько 300 тисяч військових — у спробі захопити решту території Донеччини. Бровді бере до рук лічильник — тепер на ньому вже 185».

Так починається інтервʼю The Telegraph з Робертом Бровді «Мадяром» — журналісти видання побували в його командному пункті на сході України в день, коли Сили оборони здійснили найбільшу атаку на Москву. Бровді хвалиться, що тепер його сили щодня знищують кількість противника, еквівалентну цілому батальйону. «Ми готові зустрічати ці безмежні порції тушкованого м’яса», — каже командувач.

Тим часом Financial Times пише про ситуацію в окупованих Олешках. Нещодавно українським військовим вдалося доставити чотири тонни продуктів жителям на 100 локацій за допомогою дронів. За словами голови Херсонської ОДА Олександра Прокудіна, до цього остання спроба доставити їжу до Олешків з іншої окупованої території була на початку червня 2026 року. Тоді транспортний засіб наїхав на міну — двоє людей загинули, а ще один чоловік отримав серйозні поранення. Мешканці Олешків, які залишаються в місті, постійно потерпають від атак російських дронів. Швидкі більше не виїжджають на виклики. «Хворих і поранених, зокрема постраждалих від мін і атак російських дронів, доправляють до лікарні на тачках, — сказав Прокудін. — І це лише якщо їм пощастить знайти когось, хто погодиться ризикнути й перевезти їх».

За словами Прокудіна, критично важлива допомога, яку доставляють повітрям, зокрема та, що надійшла минулими вихідними, не завжди доходить до мешканців. «Російські військові збивають дрони з гуманітарними вантажами та цинічно вилучають або перепродають продукти, призначені для дітей і людей похилого віку», — сказав він. Він також заявив, що російські військові затримували мешканців Олешків за отримання гуманітарної допомоги, поміщали їх до імпровізованих камер утримання в підвалах і жорстоко били та застосовували до них насильство.

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