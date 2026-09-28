ЄС виділить понад €300 млн на пʼять спільних оборонних проєктів — до чотирьох з них залучать Україну

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Європейська Рада схвалила пʼять оборонних проєктів спільного інтересу (EDPCI), які стосуються нових можливостей у сфері безпілотників; систем боротьби з безпілотниками; морської, космічної, повітряної та протиракетної оборони; а також захисту східного флангу Європи. До чотирьох з них залучать Україну.

Про це повідомили на сайті Євроради.

Ці проєкти отримають фінансування ЄС через ініціативу EDIP. На європейські оборонні проєкти спільного інтересу передбачили €325 мільйонів, однак у майбутньому обсяг фінансування може зрости. До яких саме ініціатив долучена Україна, наразі невідомо. Серед визначених проєктів:

Європейська рішучість у сфері дронів і протидії дронам (DECODER). Цей проєкт допоможе європейським країнам розробляти, масштабувати виробництво безпілотників, а також засоби протидії дронам.

Інтегрована морська та підводна оборона (IMSD). Мають створити інтегровану оборонну систему, яка дасть змогу виявляти, стримувати та нейтралізувати загрози на морі.

SPACE. Цей проєкт посилить космічні спроможності Європи в низці критично важливих напрямів.

Європейська федеративна інтегрована система протиповітряної та протиракетної оборони з функцією раннього попередження (EU-FIAMD). Проєкт забезпечить державам-членам колективну інтегровану систему ППО і ПРО, яка включатиме раннє виявленням загроз і скоординовані системи управління.

Спостереження за східним флангом (EFW). Ініціатива має на меті зміцнити безпеку на східному кордоні країн-членів ЄС, зокрема на суші, в повітрі, на морі та в кіберпросторі.