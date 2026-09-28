Мінагрополітики: Ситуація в агросекторі найскладніша від початку війни. Україна просить у ЄС €1,1 млрд, щоб врятувати експорт

Новини

Getty Images / «Бабель»

Україна просить Європейський Союз виділити €1,1 млрд на компенсацію додаткових логістичних витрат, щоб вивезти до 22 млн тонн української агропродукції в обхід заблокованих глибоководних портів Великої Одеси.

Про це заявив міністр аграрної політики Тарас Висоцький на брифінгу в Брюсселі напередодні засідання Ради міністрів сільського господарства ЄС, передає кореспондентка «Бабеля».

За його словами, український агросектор зараз переживає найскладнішу ситуацію від початку повномасштабного вторгнення. У вересні обсяги експорту можуть становити лише 46% від потреби, тоді як максимальна пропускна спроможність альтернативних маршрутів — близько 50%.

«Є ризик, що не буде експортовано близько 30 млн тонн сільськогосподарської продукції загальною вартістю близько $10 млрд», — сказав Висоцький.

Міністр пояснив, що окрім прямої вартості продукції, це означає некуплені мінеральні добрива, насіння та засоби захисту, а також неможливість виплатити зарплати і податків. За макророзрахунками, зменшення надходжень до держбюджету через це може сягнути до 90 млрд грн на рік.

Україна пропонує ЄС розширити так звані шляхи солідарності — альтернативні маршрути експорту через сусідні країни. Йдеться, зокрема, про збільшення залізничних перевезень і можливість доставляти українську продукцію до портів Німеччини та Нідерландів.

Однак такий маршрут значно дорожчий. За розрахунками української сторони, додаткові логістичні витрати можуть становити до €50 на тонну. Тому Україна пропонує компенсувати ці витрати європейським перевізникам.

За словами Висоцького, €1,1 млрд від ЄС вистачило б для додаткового експорту близько 22 млн тонн агропродукції. Міністр пояснив, що йдеться не про пряму фінансову допомогу українським фермерам. За його словами, Україна хоче створити можливість для аграріїв продати вже вирощену продукцію, а додаткові витрати компенсувати перевізникам у ЄС.

«Ми фокусуємося на тому, щоб максимально дати можливість українському фермеру заробити, а не просимо прямої допомоги. Кошти можна спрямувати не напряму аграріям, а на компенсацію європейським перевізникам, щоб збільшити дальність перевезень до портів Гамбурга чи Нідерландів. Це дозволить зберегти кошти в економіці ЄС і водночас вивезти критичний обсяг продукції», — пояснив Висоцький.

Він також підкреслив, що йдеться виключно про транзит агропродукції до третіх країн (Північна Африка, Близький Схід, Південно-Східна Азія), тому це жодним чином не зашкодить внутрішньому ринку ЄС чи європейським фермерам.

Висоцький попередив, що якщо ситуація з експортом не зміниться, навесні площі посівів в Україні можуть скоротитися на 35—40%. Це, за його словами, може призвести до втрат для української економіки на рівні до 5% ВВП, а також створити ризики для міжнародної продовольчої безпеки.