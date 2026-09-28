Росіяни вдарили по складу з аміаком на Київщині — загрози для населення немає

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Росіяни 28 вересня весь день атакують Київ та область. Через один з ударів постраждав склад у Броварському районі, у регіоні через це зафіксували незначне перевищення рівня аміаку.

Про це повідомив голова Київської ОДА Тимур Ткаченко.

Невдовзі після атаки місцеві телеграм-канали почали масово писати про удар, закликаючи «терміново зачиняти вікна та уникати виходу на вулиці». Також вони описували найгірші з можливих наслідків отруєння аміаком.

Насправді ж перевищення рівня аміаку зафіксували незначне, а по місту Бровари його взагалі не було. Ткаченко підкреслив: загрози для життя та здоров’я населення немає.

«При таких концентраціях може виникати легке подразнення слизових оболонок носа чи першіння в горлі при тривалому вдиханні. Також у повітрі можуть відчуватися запах продуктів горіння, що також може спричиняти дискомфорт під час дихання», — наголосив він.

Фахівці закликають дотримуватись базових правил безпеки в таких ситуаціях: тримати вікна та двері зачиненими, не перебувати тривалий час на відкритому повітрі та пити достатньо води. Також із порад — вимкнути кондиціонери та увімкнути очищувач повітря на максимум, якщо такий є вдома. А вже у разі погіршення самопочуття варто звернутися до лікарів.