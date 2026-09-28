Опитування: Корупція у владі хвилює українців більше за ракетні удари, 72% вважають відповідальним за неї особисто Зеленського

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Більшість українців сьогодні найбільше хвилює корупція у владі — більше, ніж масовані обстріли Росії.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

На питання: «Що вас хвилює найбільше на цей час?», 50% респондентів назвали корупцію, а 40% — масовані ракетно-дронові удари.

Серед інших проблем українці називали непрофесіоналізм і некомпетентність влади (30%), низький рівень зарплат і соцвиплат (28%), діяльність ТЦК (24%), зростання цін (23%), ситуацію на фронті (21%), втому від війни і брак єдності (10%).

КМІС

Водночас 72% опитаних вважають, що рівень корупції в Україні зріс після початку повномасштабного вторгнення. Лише 6% вважають, що він зменшився, а 17% — що лишився на тому ж рівні.

КМІС

Також КМІС запитав, чи несе президент Володимир Зеленський особисту відповідальність за корупційні дії людей зі свого оточення. «Несе» відповіли 72%, а 25% — що ні, утрималися від відповіді 3%.

При цьому КМІС застерігає, що під «особистою відповідальністю» респонденти, найімовірніше, мають на увазі політичну відповідальність, а не особисту причетність президента до корупції.

КМІС