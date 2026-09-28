Росіяни викрадають цивільних із Купʼянська через газову трубу. «Хартія» задокументувала це на відео

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Військові 2 корпусу Нацгвардії України «Хартія» зафіксували, як російські війська викрадають цивільних із Купʼянська через газову трубу, прикриваючи відхід власних сил.

Відповідне відео, зняте за допомогою розвідувальних дронів 27 вересня, військові опублікували у соцмережах.

На кадрах видно, як російські солдати вивели девʼятьох цивільних із Купʼянської громади Харківщини, де «Хартія» веде контрнаступальні дії. Серед них були діти й літні люди. Одна людина була на милицях.

Поруч із ними йшли чоловіки призовного віку в цивільному одязі. У «Хартії» кажуть, що це російські військові, які зняли форму й тікають під прикриттям цивільних.

Людей провели з Купʼянська через село Голубівка до газогону «Шебелинка — Острогозьк» і завели всередину труби. Цей газогін окупанти використовують, щоб непомітно завести в місто своїх штурмовиків. Він виходить у ліс — звідти людей, імовірно, вивезуть на окуповану територію.

«Усю дорогу росіяни знімали їх на камеру. Українські військові бачили групу і не відкривали вогонь, бо там були цивільні: діти та люди похилого віку. Росіяни на це й розраховували», — зазначили в «Хартії».

Військові підкреслили, що ці дії російських окупантів чітко кваліфікуються як злочини за міжнародним правом. Задокументовані матеріали передадуть для розслідування воєнних злочинів Росії.