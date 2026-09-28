Росіяни атакували Україну 165 дронами. Скільки знешкодила ППО

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У ніч на 28 вересня Росія атакувала Україну 165 ударними БпЛА типу Shahed (79 із них — реактивні), «Гербера» та дронами-імітаторами типу «Пародія».

Про це звітують Повітряні сили.

Безпілотники летіли з напрямку Росії (Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово) та тимчасово окупованих територій — Донецька та Гвардійська у Криму. ППО знешкодила 112 дронів.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Збити не вдалося безпілотники, які впали на 14 локаціях, уламки впали ще на семи.

Унаслідок нічної атаки РФ дронами на Київ постраждали чотири людини. Відомо про руйнації у Подільському, Голосіївському, Шевченківському та Печерському районах, повідомили у ДСНС.

Водночас Росія вдарила по Салтівському району Харкова КАБом. Відомо про 22 постраждалих, серед них — вісім дітей. В Шевченківському районі міста БпЛА влучив у землю. Інформація про поранених уточнюється, заявив начальник ОДА Олег Синєгубов.