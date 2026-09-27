Швейцарці на референдумі відхилили ідею посилити нейтралітет. Країна й надалі може підтримувати санкції проти РФ

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Виборці Швейцарії відхилили ініціативу, яка мала зробити жорсткішим нейтральний статус країни. За попередніми результатами референдуму, який відбувся 27 вересня, близько 31% проголосували за, а 69% — проти.

Про це пише Bloomberg.

Ініціатива передбачала закріпити в Конституції Швейцарії принцип «вічного та озброєного» нейтралітету. Якби її підтримали громадяни, Швейцарія не могла б вступати до військових союзів, як-от НАТО, чи співпрацювати з ними, а також запроваджувати санкції проти країн, якщо їх не схвалила ООН.

Поштовхом до ініціативи стало рішення Швейцарії приєднатися до санкцій Євросоюзу проти Росії після її повномасштабного вторгнення в Україну. Прихильники пропозиції вважали, що такий крок порушує нейтралітет країни. Цю думку поділяла й Москва, яка закликала швейцарців проголосувати за ініціативу.

Водночас уряд, парламент і всі провідні політичні партії, окрім правої Швейцарської народної партії (SVP), виступили проти цієї пропозиції. Колишній лідер SVP, мільярдер Крістоф Блохер, витратив близько двох мільйонів франків ($2,4 мільйона) на кампанію та її підтримку.

Результат референдуму не означає відмови швейцарців від нейтрального статусу країни. Натомість країна зберігає нинішню модель, за якої уряд має більше свободи визначати, як застосовувати принцип нейтралітету залежно від міжнародної ситуації.

Це вже другий провал ініціатив від SVP цього року — на референдумі в червні виборці також відхилили пропозицію обмежити населення країни на рівні 10 мільйонів.

Нейтральний статус Швейцарії, міжнародно визнаний у 1815 році, після Наполеонівських війн, зобовʼязує країну не брати участі у військових конфліктах, не входити до військових союзів чи блоків і не надавати свою територію для військових дій. Попри це Швейцарія може співпрацювати з військовими альянсами, не вступаючи в них, а також підтримувати міжнародні обмеження. Наприклад, з початку повномасштабної війни вона приєднується до санкцій ЄС проти Росії.