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Українські військові доставили чотири тонни продуктів жителям окупованих Олешків на 100 локацій за допомогою дронів.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

Це одна з найбільших операцій із доставки гуманітарної допомоги жителям міста за допомогою дронів. Загалом ще з березня українські військові системно доставляють продовольство жителям Олешків через Дніпро за допомогою безпілотників.

Нещодавню операцію провели спільно 30 корпус морської піхоти, тактична група «Грім», 34 окрема бригада морської піхоти «Борисфен», підрозділ «Болгаричі» 11 бригади НГУ, 34 полк Нацгвардії та 79 прикордонний загін.