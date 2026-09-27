Вночі росіяни атакували Україну 170 дронами. Скільки збила ППО

Новини

У ніч на 27 вересня Росія атакувала Україну 170 ударними БпЛА типу Shahed (76 із них — реактивні), «Гербера» та дронами-імітаторами типу «Пародія».

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Дрони летіли із напрямків: Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово (Росія) та з тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського у Криму. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони.

ППО знешкодила 147 БпЛА. Збити не вдалося дрони, що впали на 18 локаціях. Також зафіксоване падіння уламків на восьми локаціях.

У Комишувасі Запорізької області від російського удару загинув чоловік, також поранена жінка. У Новотаврійському відомо про двох загиблих, четверо людей отримали травми, повідомили в ОВА.

Унаслідок атаки РФ по Одещині постраждали двоє людей, одного з них госпіталізували. Пошкоджені склади, житлові будинки та авто, заявив керівник ОВА Олег Кіпер.