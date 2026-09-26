Росіяни протягом для били по Дніпропетровщині, Харківщині та Херсону — є загиблі та постраждалі
- Автор:
- Вероніка Довганюк
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Владислав Гайваненко / Дніпропетровська ОВА
Російська армія протягом дня завдавала ударів по Дніпропетровщині, Харківщині та Херсону. Внаслідок атак є загиблі та постраждалі.
«Бабель» зібрав головне про наслідки атак РФ.
У Сумах кількість постраждалих через денний удар зросла до 23.
Через удари на Дніпропетровщині загинули дві людини, ще пʼятеро постраждали. Атака пошкодила магазин, будинки та автівки.
У Херсоні травмований 51-річний чоловік.
У селі Лебʼяже на Харківщині через атаку постраждали четверо людей. Удар пошкодив будинок і 15 автівок.
На Київщині атаки пошкодили будинки й автівки.