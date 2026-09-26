Росіяни атакували Україну 175 дронами — під атакою були Київ, Харків і Запоріжжя. Що відомо про наслідки

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Російська армія в ніч проти 26 вересня атакувала Україну 175 дронами типу «Шахед» (52 з них — реактивні), «Гербера», «Бандероль»/«Дань-Т» і дронами-імітаторами типу «Пародія».

Про це звітують Повітряні сили.

ППО знешкодила 134 з них. Проте дрони влучили в 19 місцях, уламки впали ще у восьми.

У Києві в Соломʼянському районі виникла пожежа в житловому будинку. Наразі відомо про чотирьох постраждалих. У Святошинському районі уламки БпЛА впали на території ТРЦ, в одному з магазинів виникла пожежа.

У Харкові росіяни атакували безпілотником Салтівський район — пошкоджений будинок, четверо людей постраждали.

У Запоріжжі безпілотник атакував приватний будинок, на місці досі триває рятувальна операція. Поранені двоє людей, ще двоє загинули. Під атакою також був ринок.