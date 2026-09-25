Audi та Volkswagen можуть відкликати понад 2,8 мільйона автомобілів через ризик несправності керма

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Audi та Volkswagen можуть відкликати приблизно 2,86 мільйона автомобілів у всьому світі через можливу несправність кріплення рульового механізму.

Про це пише Euronews із посиланням на Федеральне управління автомобільного транспорту Німеччини (KBA).ʼ

Проблема може виникнути через дорожню сіль та інші фактори довкілля, які протягом кількох років спричиняють корозію болта. Якщо він зламається, кермовий механізм може перестати нормально працювати, а водій — втратити контроль над автомобілем.

KBA наразі позначає справу як таку, що перебуває на розгляді, тому остаточної оцінки цієї проблеми ще немає. Водночас відомство не повідомляє про аварії, пошкодження чи травми, пов’язані із цією несправністю.

Потенційно відкликати можуть майже 2,16 мільйона автомобілів Volkswagen, з них близько 900 тисяч — у Німеччині. Йдеться, зокрема, про Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran та Caddy, випущені з 24 вересня 2013 року по 1 липня 2024 року.

Також проблема може стосуватися понад 696 тисяч автомобілів Audi, зокрема моделі Q3, вироблені з 31 жовтня 2017 року по 23 травня 2024 року. У Німеччині таких автомобілів — 58 555.

Audi вже оголосила про профілактичне відкликання моделей Q3. У компанії заявили, що ремонт буде безкоштовним і триватиме до однієї години. Власники цих автомобілів можуть звернутися до авторизованого сервісу та перевірити машину за VIN-кодом.