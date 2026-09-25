«У війні на виснаження економіка стала головною мішенню». Світові медіа про російсько-українську війну 25 вересня

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«Бабель»

Зайшовши в глухий кут на полі бою, Москва робить ставку на економічне виснаження України, пише The New York Times. Її мета — підірвати логістику, експорт, споживання і промисловість, одночасно посилюючи фінансовий тиск на українську економіку та її європейських партнерів. «У війні на виснаження економіка стала головною мішенню», — сказала голова Українського форуму в Chatham House Орися Луцевич. За оцінкою Мінекономіки України, економічні втрати від російської кампанії можуть становити близько $10 млрд до кінця 2026 року. Причому значна частина збитків — це не знищене майно, а втрачені продажі, простої працівників, проблеми з логістикою, зірваний експорт. Європейський банк реконструкції та розвитку знизив прогноз зростання української економіки у 2026 році з 2,2 відсотка до 1,5 відсотка. Деякі економісти заявили, що Україна може завершити рік з нульовим зростанням, йдеться в статті. Водночас Financial Times розповідає про нову хвилю російських ударів по цифровій інфраструктурі України — передусім дата-центрах і телекомунікаційних об’єктах.

ABC News публікує матеріал про гуманітарну катастрофу в окупованих Росією Олешках. До повномасштабного вторгнення там і в навколишніх селах жили близько 40 тисяч людей. Тепер, за оцінкою голови ОВА, яка працює з підконтрольного Україні боку, залишилося близько шести тисяч, із них приблизно дві тисячі — в Олешках. Жителі Олешок у повідомленнях виданню розповідають, що вони змушені економити останні харчі, гостро відчувають дефіцит ліків і постійно переховуються в чужих порожніх будинках, рятуючись від дронів і мародерства російських військ. «Блокада повна, — йшлося в одному з повідомлень. — Нескінченні дрони, пожежі. Як у фільмі жахів».

Це лише частина огляду. Для тих, хто підтримує нас на Patreon, доступне резюме ще трьох матеріалів.