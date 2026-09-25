Допоможе прогнозувати кроки росіян і обирати ефективні сценарії дій. У Міноборони розробляють ШІ-платформу SPECTR

Новини

Центр штучного інтелекту «А1» при Міністерстві оборони України розробляє платформу SPECTR, яка має автоматизувати частину роботи українських штабів.

Про це повідомило Міноборони.

Система аналізуватиме бойові дані, шукатиме закономірності та формуватиме рекомендації для командирів. Зокрема, SPECTR допомагатиме обирати ефективні сценарії дій та прогнозувати можливі кроки противника.

Платформа працюватиме в уже наявних цифрових системах Сил оборони, а дані зберігатимуться в захищеному середовищі. Зараз SPECTR тестують у кількох бойових підрозділах.

Центр «А1» Міноборони заснували в березні 2026 року за підтримки уряду Великої Британії. У відомстві кажуть, що загалом хочуть використовувати ШІ, щоб військові швидше ухвалювали рішення на основі даних, ефективніше застосовували засоби ураження та витрачали менше часу на бюрократичну роботу.