У Києві через російську атаку загинув 14-річний підліток. Постраждалі є і на Одещині

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Вранці 25 вересня російський дрон влучив у 16-поверхівку в Печерському районі Києва. Через удар загинув 14-річний підліток.

Про це повідомила поліція Києва.

Удар припав на рівні 10—11 поверхів. Постраждали 14 людей.

У Києві під ударом була також будівля Вищої ради правосуддя — вона пошкоджена, постраждали шестеро людей.

На Одещині через російські удари загинула жінка та постраждав чоловік. В області пошкоджена будівля поштового термінала, який вже був під прицілом росіян. Також пошкоджені складські приміщення, виникла пожежа.

В Одесі через російську атаку виникла пожежа у приватному житловому будинку.

На Сумщині через атаки РФ постраждали дві людини. Удар пошкодив будинки та автівки. Спалахнули пожежі, їх загасили.