ВАКС затвердив угоду з екснардепом Пашинським. Він передасть понад 1 млрд грн у бюджет та на потреби Сил оборони

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Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) затвердив угоду про визнання винуватості з колишнім в. о. голови Адміністрації президента у справі про арештовані нафтопродукти. У межах угоди 1,1 млрд грн спрямують до бюджету та на потреби Сил оборони України.

Про це пише Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) у телеграмі.

Слідство не називає імені експосадовця, однак за описом справи, ймовірно, ідеться про Сергія Пашинського. Також про це пише Центр протидії корупції.

Пашинського підозрюють в участі у злочинній організації, через яку держава зазнала збитків на суму 967 мільйонів гривень у 2014—2018 роках. Крім Пашинського, у справі ще пʼятеро підозрюваних. Справу називають «паливом Курченка», тому що заарештовані ще у 2014 році нафтопродукти ввозила підконтрольна олігарху Сергію Курченку компанія СЄПЕК.

За умовами угоди, Пашинський повністю визнав вину та погодився свідчити проти інших фігурантів справи. Також експосадовець зобов’язаний: