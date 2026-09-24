FT: У Бельгії розробили внутрішній документ, у якому визнали США ненадійним союзником через політику Трампа

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Міністерство закордонних справ Бельгії розробило внутрішній документ, у якому вказало, що за президентства Дональда Трампа США більше не є надійним союзником. У МЗС закликали чиновників поглиблювати звʼязки з опонентами Трампа для захисту інтересів країни.

Про це пише Financial Times із посиланням на відповідний бельгійський документ.

МЗС Бельгії розробило стратегію «калібрування» взаємодії з Вашингтоном, щоб захистити інтереси країни та водночас уникнути репутації «ворожої» держави. Документ підготував підрозділ з питань Америки та Карибського басейну наприкінці 2025 року.

У відомстві закликали до ґрунтовного переосмислення відносин між Європейським Союзом і Бельгією з одного боку та Сполученими Штатами. Однак країна вважає, що взаємодіяти з нинішньою адміністрацією США необхідно. У МЗС рекомендують встановлювати контакти з керівництвом республіканських і демократичних штатів та мерами великих міст.

Також там вважають, що адміністрація Трампа позитивно сприймає закупівлі американської зброї, однак країні рекомендують нарощувати закупівлі європейської військової техніки.

Речник бельгійського МЗС заявив, що документ є «внутрішнім робочим матеріалом», а його зміст «слід відрізняти від офіційно затвердженої політичної стратегії».