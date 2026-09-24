ЄС схвалив передачу майже €3 млрд Україні в межах ініціативи Ukraine Facility

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Рада ЄС схвалила восьму регулярну виплату Україні за програмою Ukraine Facility. Україна має отримати майже €3 мільярди, з яких приблизно €800 мільйонів уперше надійдуть у межах кредитної програми Ukraine Support Loan.

Про це йдеться на сайті Європейської Ради.

Виплату погодили після того, як Україна виконала десять необхідних кроків. Загалом від початку дії програми Україна виконала 84 із 95 передбачених кроків.

Також Рада ЄС внесла зміни до плану Ukraine Facility, щоб додати до нього добровільний внесок Норвегії — приблизно €92 мільйони. Ці гроші нададуть Україні як безповоротну допомогу. Норвегія стала першою країною, яка не входить у Європейський Союз, але зробила внесок до програми.

Гроші з Ukraine Facility спрямовують на підтримку фінансової стабільності, роботу держорганів, відновлення та модернізацію країни, а також проведення реформ. Загальний обсяг програми становить понад €50 мільярдів на 2024—2027 роки.

Після цієї виплати загальна сума коштів, яку Україна отримала за Ukraine Facility від середини 2024 року, перевищить €32 мільярди.