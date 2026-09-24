Підсанкційний Турлов запропонував раднику ОП Подоляку стати віцепрезидентом ФІДЕ. Федерація шахів України заявила про «рейдерське захоплення»

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«Бабель»

Колишній громадянин Росії та підсанкційний бізнесмен Тимур Турлов запросив до своєї команди на виборах президента Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ) позаштатного радника Офісу президента України Михайла Подоляка. Той погодився, а Федерація шахів України заявила про «спробу рейдерського захоплення».

Тимур Турлов — підприємець і фінансист, власник російської інвесткомпанії Freedom Holding Corp. Він народився в Москві, але з 2010 року проживає в Казахстані та у 2022-му змінив російське громадянство на казахське. У 2023 році він очолив Казахську федерацію шахів.

З 2022-го Турлов, а також український філіал його компанії «Фрідом Фінанс Україна» перебувають під санкціями України.

Зараз Турлов висунув свою кандидатуру на посаду президента ФІДЕ. Вибори заплановані на 24—27 вересня. Цього тижня, 21 вересня, Турлов написав в Х пост про те, що Україна — одна з провідних шахових держав світу, і запропонував Подоляку долучилитись до його команди й стати віцепрезидентом ФІДЕ, якщо його оберуть.

Подоляк погодився і заявив, що «дуже зацікавлений у тому, щоб міжнародні федерації залишили позаду інтриги та політику».

На цю ситуацію відреагувала Федерація шахів України (ФШУ ). Там наголосили, що не підтримують кандидатуру Турлова на виборах і не отримували жодної пропозиції висунути представника України до його команди.

Також федерація зазначила, що не уповноважувала Подоляка представляти ФШУ в команді Турлова, а сам Подоляк не має жодного стосунку до федерації чи шахового життя в Україні, ніколи не допомагав ФШУ і не надавав їй жодної підтримки, а також не мав жодного зв’язку з ФІДЕ.

«Відповідно до статуту ФІДЕ, включення представника певної країни до керівництва федерації потребує висунення від національної шахової федерації країни, яку ця людина представляє. Тому дії Тимура Турлова і Михайла Подоляка є лише листуванням двох приватних осіб у соцмережах. ФШУ вважає ці дії незаконними та спробою рейдерського захоплення федерації», — підкреслили у федерації.

ФШУ вимагає від Турлова тп Подоляка спростування їхніх заяв і готова захищати свої інтереси в суді.