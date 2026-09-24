Claude знайшов нову систему в ДНК, схожу на технологію, яку використовують для редагування генів

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The University of Queensland

Штучний інтелект Claude знайшов у ДНК вірусів, які заражають бактерії, раніше невідому біологічну систему. За структурою вона нагадує CRISPR — технологію, яку використовують для редагування генів.

Про це повідомила компанія Anthropic, яка створила Claude.

Модель шукала в базі даних незвичайні ділянки ДНК. Приблизно 950 агентів Claude за 21 годину проаналізували понад 200 тисяч зразків, після чого знайшли незвичайну ділянку з повторюваними фрагментами ДНК.

Після цього вчені Anthropic перевірили знахідку в лабораторії. Вони підтвердили, що Claude помітив раніше неописану систему, яку назвали ART. Вчені поки не знають, для чого вона потрібна. Система має структуру, схожу на CRISPR: у ній є багато повторюваних фрагментів ДНК, які можуть утворювати короткі молекули РНК.

Дослідники припускають, що ART у майбутньому може допомогти створити нові інструменти для роботи з ДНК, але поки що це лише припущення. Anthropic проводить додаткові експерименти, щоб зрозуміти, як саме працює система.