Генштаб: За останню добу росіяни втратили на війні проти України 1 540 військових

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За минулу добу росіяни втратили на війні проти України приблизно 1 540 військових, а також 15 бойових броньованих машин і сотні одиниць іншої техніки.

Про це звітує Генштаб ЗСУ.

Зокрема, росіяни залишилися без 24 артилерійських систем, двох реактивних систем залпового вогню, чотирьох ППО та одного літаку (підтверджений за попередній період). Також Росія втратила чотири наземні робототехнічні комплекси, 792 БпЛА, 229 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та три одиниці — спеціальної.

Україна і Росія рідко публікують офіційні дані про свої втрати у війні. Востаннє Росія офіційно повідомляла про це ще у вересні 2022 року — тоді йшлося про 5 937 загиблих.

Президент України Володимир Зеленський 31 липня 2026 року озвучив нові дані — втрати росіян за час повномасштабної війни сягнули 1,6 мільйона військових. З них приблизно 700 тисяч загинули.

Що стосується українських втрат, за словами президента Зеленського, щонайменше 50 тисяч українських військових загинули (у лютому він називав цифру в 55 тисяч). Ще майже 400 тисяч зазнали поранень. Велика кількість військових вважається зниклими безвісти.