Зеленський: Росія від початку року втратила понад 248 тисяч військових убитими та пораненими на війні проти України

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Офіс президента

Росія від початку року втратила понад 248 тисяч військових убитими та пораненими у війні проти України, заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на 81-й сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

«Бабель» зібрав головне з його заяв.

Україна має відеодокази кожної з російських втрат. Цього року Росія захопила трохи більше ніж 1 000 м² української території, значну частину якої Україна згодом звільнила. За кожен захоплений кілометр РФ втратила 248 військових, зазначив президент.

Від початку року Росія запустила по Україні 2 100 ракет, з них понад 950 — балістичні, а також 63 000 дронів різних типів, понад 7 700 із яких — реактивні «Шахеди». Росіяни запускають безпілотники щогодини, каже Зеленський.

Нещодавно Україна передала Південній Кореї двох військових із КНДР. Володимир Зеленський розповів, що один із них, щоб не потрапити в полон до українців, пробував накласти на себе руки.

Серед військовополонених, яких утримує Україна, є громадяни 47 країн. Час від часу Україна отримує запити щодо повернення когось із них.

Окремо Зеленський розповів про нову безпекову угоду з Австралією. На сайті премʼєр-міністра Австралії повідомили, що країна виділить Києву додаткові $60 мільйонів.