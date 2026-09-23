Україна прагне надати командирам на передовій більше повноважень. Світові медіа про російсько-українську війну 23 вересня

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«Бабель»

Про реформу української армії в культурі командування — від радянської моделі «наказ згори донизу» до більш децентралізованої, де сержанти й командири на передовій мають більше свободи ухвалювати рішення, розповідає Reuters. Зокрема, агентство описує це на прикладі «вишколу капітанів» на базі Військового інституту КНУ за підтримки фонду «Повернись живим». Багатьом чоловікам і жінкам, які проходять цей курс, від двадцяти до трохи за тридцять років. Його мета — підготувати молодше покоління командирів, які вже добре знаються на тактиці піхоти, веденні війни за допомогою дронів, артилерії та логістиці, до самостійного ухвалення рішень на полі бою. Дюжина командирів зібралася навколо карти, вкритої фішками, що позначають військові підрозділи, і проводить військову гру, моделюючи відбиття російського штурму села, описує Reuters. Кидок кубика визначає, буде операція успішною чи провалиться, змушуючи командирів імпровізувати та взаємодіяти з колегами.

За словами 23-річного сержанта Сил територіальної оборони Артема Чухарева, на тлі труднощів України з мобілізацією військовослужбовців на передову головний акцент роблять на тому, щоб зберегти особовий склад. Це різко контрастує з російськими піхотними штурмами, які коштували противнику великої кількості життів. «Ми просто не можемо дозволити собі поводитися з ними так, як наш давній ворог», — сказав Чухарев, похваливши курс за те, що він заохочує командирів ухвалювати обґрунтовані рішення. «Я нарешті зрозумів, що таке офіцер і яким він має бути». Водночас агентство зауважує, що програма вишколу непроста. Хоча 18 липня його закінчили 88 командирів, 15 з них не отримали дипломів — двоє через проблеми зі здоров’ям, а решта через недостатні академічні результати.

Тим часом Le Monde публікує матеріал про те, як штучний інтелект стрімко стає частиною бойових дій в Україні з обох боків фронту. Хоча ШІ все ще перебуває в зародковому стані, викуваний у крові та багнюці битв, його вплив уже значний, зауважує видання. За даними Міноборони України, станом на середину серпня понад 70 систем, які вже використовуються українськими військовими, застосовують ШІ для ураження цілей.

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