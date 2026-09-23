CBS News: Україна готова підписати зі США угоду про захист від дронів

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Zelenskiy / Official

Україна цього тижня на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку готова підписати зі Сполученими Штатами угоду про захист від безпілотників.

Про це пише CBS News з посиланням на джерела.

Проте, за інформацією джерел, документ можуть остаточно узгодити пізніше, коли США будуть готові. У 2025 році міноборони країн розробляли рамкову угоду, яка б могла дозволити Києву та Вашингтону розширити випробування та виробництво українських оборонних технологій у США.

Видання підкреслює, що США буде корисною угода з Україною через її досвід у сфері дронів. Зокрема, Іран атакує американські бази тими самими дронами, якими РФ атакує Україну. У лютому, коли почалася війна між США, Ізраїлем та Іраном, Україна направила на допомогу перехоплювачі та пілотів, оскільки Вашингтон та країни Перської затоки спочатку не мали достатньо економічно ефективних засобів для перехоплення таких БпЛА.

Після цього Україна підписала оборонні угоди із Саудівською Аравією, Катаром та Об’єднаними Арабськими Еміратами. Угоди поєднують іноземні інвестиції та український досвід. До прикладу, Україна має на меті виготовити 10 мільйонів дронів цього року, тоді як армія США придбала приблизно 50 000 БпЛА у 2025 році.

Однак експерти наголошують, що українська перевага полягає не лише у швидкості виробництва самих безпілотників, а й у програмному забезпеченні, підготовці операторів та команд, які постійно адаптують технології до умов бойових дій.

За даними джерел, майбутня угода між Україною та США не обмежиться контрактами з окремими українськими виробниками. Ця угода має створити ширшу основу для прямої співпраці українських оборонних фірм з американськими підприємствами та військовими.