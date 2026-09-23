Мільйон доларів на поставках дронів. Правоохоронці оголосили підозру посадовцю ДПСУ

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НАБУ та САП оголосили посадовцю ДПСУ та власнику приватної компанії підозри у справі про вимагання мільйона доларів хабаря за безперешкодне постачання дронів.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

За даними слідства, у серпні 2025 року один з виробників БпЛА переміг у тендері ДПСУ, суттєво знизивши ціну. Це обурило компанію-конкурента, яка розраховувала на перемогу завдяки звʼязкам у ДПСУ.

Через втрачений контракт конкурент разом з посадовцями ДПСУ вимагав від переможця $1 мільйон за підписання договору і безперешкодні поставки дронів.

Під час слідства встановили, що посадовець отримав 50 тисяч USDT (понад 2,1 мільйона гривень за курсом НБУ). Гроші йому передав власник компанії, якому він допомагав виграти тендер на дрони.

Ще понад 350 тисяч USDT, як стверджують детективи, посадовець купив за незаконно отримані 15,4 мільйона гривень. Частину криптовалюти він обміняв на готівку, а потім купив елітний Mercedes-Benz GLC 300 і записав його на дружину.

Один із криптогаманців детективи знайшли під час обшуку вдома у прикордонника. Посадовцю та власнику компанії оголосили підозри за хабарі та легалізацію незаконних прибутків.