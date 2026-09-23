У ДПСУ пояснили, як мобілізували хасида, який приїхав в Умань на Рош га-Шана

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У ДПСУ спростували інформацію про нібито мобілізацію громадянина Ізраїлю під час виїзду з Умані після Рош га-Шана. Ця інформація раніше поширювалась у медіа.

Про це пише пресслужба ДПСУ.

Там пояснили, що прикордонники під час перетину кордону не перевіряють в іноземців документи про військовий облік і не проводять мобілізаційні заходи. Проте під час прикордонного контролю встановили, що чоловік, окрім ізраїльського громадянства, має й українське.

Після цього його передали поліцейським для подальшої перевірки.

Раніше в медіа писали, що 49-річний чоловік уже перебуває на військовій базі поблизу Одеси та проходить військову службу. Родина чоловіка розповідає, що його затримали після того, як почули в автобусі, що він говорить українською.

Дружина чоловіка прагне, аби він повернувся до Ізраїлю, і наголошує, що чоловік прожив там 14 років і має ізраїльське громадянство.