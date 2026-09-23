«Темний плащ» повертається. Disney+ перезапустить культовий мультсеріал через 35 років

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Disney+

Американський стримінговий сервіс Disney+ замовив новий мультсеріал «Темний плащ» (Darkwing Duck). Це буде продовження культового мультика про качку-супергероя, який вперше з’явився на екранах 35 років тому.

Про це повідомила пресслужба стримінгу.

Сценаристами та виконавчими продюсерами перезапуску будуть Шон Третта і Борха Пенья Горостегуі. А творець оригінального мультфільму Тед Стоунс виступив консультантом нової версії.

Головного героя — Дрека Малларда — озвучить Марк Гемілл, який зіграв Люка Скайвокера в «Зоряних війнах» та озвучував Джокера в анімаційних серіалах, мультфільмах та іграх DC. Зигзаг МакКряк говоритиме голосом Сета Рогена, який також озвучував Богомола у «Кунг-фу Панді».

Також до озвучення персонажів долучилися Ліззі Каплан, Ден Стівенс, Кетрін Ньютон та інші актори.

За сюжетом останні 35 років «Темний плащ» живе у паралельному світі, де ніхто не знає про його героїчні подвиги. Його життя змінює бунтівна підлітка Дакі, яка добре знає історію супергероя і переконує його знову взятися за боротьбу зі злочинністю.

Разом вони протистоятимуть старим ворогам — Антиплащу і Мегавольту. Також у новому серіалі з’являться знайомі персонажі, зокрема Лончпад МакКвак, Госалін і Моргана.

Дату прем’єри нового мультсеріалу на Disney+ ще не оголосили.