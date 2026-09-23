«Темний плащ» повертається. Disney+ перезапустить культовий мультсеріал через 35 років
- Автор:
- Світлана Кравченко
- Дата:
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Disney+
Американський стримінговий сервіс Disney+ замовив новий мультсеріал «Темний плащ» (Darkwing Duck). Це буде продовження культового мультика про качку-супергероя, який вперше з’явився на екранах 35 років тому.
Про це повідомила пресслужба стримінгу.
Сценаристами та виконавчими продюсерами перезапуску будуть Шон Третта і Борха Пенья Горостегуі. А творець оригінального мультфільму Тед Стоунс виступив консультантом нової версії.
Головного героя — Дрека Малларда — озвучить Марк Гемілл, який зіграв Люка Скайвокера в «Зоряних війнах» та озвучував Джокера в анімаційних серіалах, мультфільмах та іграх DC. Зигзаг МакКряк говоритиме голосом Сета Рогена, який також озвучував Богомола у «Кунг-фу Панді».
Також до озвучення персонажів долучилися Ліззі Каплан, Ден Стівенс, Кетрін Ньютон та інші актори.
За сюжетом останні 35 років «Темний плащ» живе у паралельному світі, де ніхто не знає про його героїчні подвиги. Його життя змінює бунтівна підлітка Дакі, яка добре знає історію супергероя і переконує його знову взятися за боротьбу зі злочинністю.
Разом вони протистоятимуть старим ворогам — Антиплащу і Мегавольту. Також у новому серіалі з’являться знайомі персонажі, зокрема Лончпад МакКвак, Госалін і Моргана.
Дату прем’єри нового мультсеріалу на Disney+ ще не оголосили.
- Оригінальний мультик «Темний плащ» виходив у 1991—1992 роках і налічував три сезони — загалом 91 епізод. Мультсеріал також отримав відеоігри для Nintendo NES та Game Boy, а згодом його персонаж з’явився в оновленій версії «Качиних історій».