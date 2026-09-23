У США назвали офіційну причину смерті акторки Гейден Панеттьєрі

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Смерть американської акторки Гейден Панеттьєрі, відомої за серіалами «Герої» та «Нешвілл», визнали нещасним випадком через токсичний вплив кількох наркотичних і рецептурних препаратів.

Про це заявила коронерська служба округу Грінвілл у Південній Кароліні, передає NBC News.

Панеттьєрі померла 16 серпня — за кілька днів до свого 37-річчя. Її знайшли непритомною в житловому комплексі в Південній Кароліні після повідомлення про зупинку серця. На момент приїзду екстрених служб поруч із Панеттьєрі були її колишній хлопець Браян Гікерсон та його брат Зак.

За даними коронера, причиною смерті стали токсичні ефекти фентанілу, 4-ANPP, алпразоламу, метокарбамолу та кветіапіну. Ознак травм, які могли б спричинити смерть, не виявили. Характер смерті визначили як нещасний випадок.

За кілька тижнів до смерті акторка перебувала в реабілітаційному центрі. У квартирі, де вона зупинилася, слідчі знайшли сині таблетки, які виявилися фентанілом, а також білу порошкоподібну речовину.

Поліція заявила, що на початковому етапі розслідування не виявила ознак насильницької смерті. Водночас розслідування триває, а смерть Панеттьєрі також вивчає Управління боротьби з наркотиками США (DEA).

Що відомо про Гейден Панеттьєрі

Панеттьєрі стала відомою ще в дитинстві, а її проривною роллю стала Клер Беннет у серіалі «Герої». Згодом вона зіграла одну з головних ролей у серіалі «Нешвілл» та двічі номінувалася на «Золотий глобус». Панеттьєрі також відома ролями у фільмах «Пам’ятай титанів», «Виховання Гелен», «Крижана принцеса» і «Крик 4».

Акторка також відкрито розповідала про залежність і післяпологову депресію. У травні цього року вона випустила мемуари «Це я: Розплата», де описала, зокрема, боротьбу із залежністю та складний період після народження доньки від українського боксера Володимира Кличка у 2014 році. У 2018 році Панеттьєрі передала Кличку опіку над їхньою донькою.