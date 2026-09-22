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Президент Дональд Трамп не вважає, що угода про поставки калійних добрив з Білорусі піде на користь Росії.

Про це він заявив під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

Журналіст запитав Трампа, чи не допоможе угода посилити позиції Росії у війні проти України. Президент відповів «Ні, зовсім ні». Водночас самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляв, що в країні немає вільних обсягів калійних добрив, які можна було б відправити до США.

Учора, 21 вересня, Трамп повідомив, що США працюють над масштабною угодою щодо закупівлі калію в Білорусі. Заява пролунала на тлі загострення торговельної суперечки між США та Канадою. Водночас США послабили частину санкцій проти білоруських добрив у межах домовленостей про звільнення білоруських політв’язнів.

На полях Генасамблеї Трамп також провів закриту зустріч із Зеленським, яка тривала приблизно 40 хвилин. Напередодні Трамп сказав, що лідери говоритимуть про виробництво ракет для ППО Patriot в Україні.