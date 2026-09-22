На американській базі у Німеччині розбився винищувач F-16

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Getty Images / «Бабель»

На американській військовій авіабазі «Шпангдалем» у Німеччині розбився винищувач F-16 Fighting Falcon ВПС США — пілот встиг катапультуватися.

Про це пише Bild.

Проте одна людина травмована. Інцидент стався біля поля для гольфу на території авіабази, після чого здійнявся стовп диму, який було видно в сусідніх містах.

Getty Images / «Бабель»

За попередньою інформацією, розбився літак, який входить до складу 480 винищувальної ескадрильї 52 авіакрила США. Причину катастрофи поки не встановили, розслідування триває.

Авіабаза «Шпангдалем» є однією з найважливіших і найбільших військово-повітряних баз Повітряних сил США в Європі, адже разом із базою «Рамштайн» вона формує ключовий логістичний та бойовий вузол американської військової присутності в Європі.