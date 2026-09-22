Медіа: У ЄС побоюються, що військовослужбовці, які воюють в Україні, можуть ввозити до ЄС зброю та спорядження

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Генеральний штаб ЗСУ / Telegram

У Євросоюзі побоюються, що військовослужбовці, які повертаються з фронту в Україні, можуть ввозити до блоку зброю та військове спорядження.

Про це ідеться в конфіденційному документі ЄС, з яким ознайомилося Euronews.

Посли країн ЄС обговорили 22 вересня ризик незаконного вивезення вогнепальної зброї з поля бою. Зокрема, деякі з них повідомили, що виявляли компоненти зброї та військове обладнання у військовослужбовців, які вʼїжджали до країн ЄС.

Однак журналісти уточнили, що ці випадки не обовʼязково свідчать про те, що ці люди причетні до організованої контрабандної діяльності.

Україна вже створила Національний контактний пункт з питань вогнепальної зброї, який надає Європолу списки вилученої, викраденої або втраченої зброї. Європол безпосередньо залучений до цього процесу та має створити спеціальний Центр з питань вогнепальної зброї до першого кварталу 2027 року. Він має покращити аналіз та обмін даними про вилучену зброю.

Прикордонне агентство ЄС також видало спеціальні інструкції для прикордонників і митних органів для запобігання незаконному переміщенню вогнепальної зброї, зокрема з фокусом на Україну.