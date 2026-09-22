Латвія екстрадувала до Естонії підозрюваних у підпалі будівлі оборонної компанії. Ця фірма постачає Україні озброєння

Новини

Ville Säävuori / Flickr

Наприкінці минулого тижня Латвія екстрадувала до Естонії трьох підозрюваних у підпалі будівлі оборонно-промислового підприємства Milrem Robotics у Таллінні.

Про це повідомляє ERR.

Підозрювані — громадяни Латвії. Їх заарештували з дозволу суду після того, як допитали та зібрали докази. Фігурантів поки обвинувачують у пошкодженні та знищенні майна, проте кваліфікацію можуть змінити.

Також в Естонії розслідують можливість причетності Росії до підпалу.

Підпал будівлі компанії Milrem Robotics, яка постачає Україні озброєння, здійснили у ніч проти 15 серпня. Постраждалих тоді не було.