Латвія екстрадувала до Естонії підозрюваних у підпалі будівлі оборонної компанії. Ця фірма постачає Україні озброєння
- Автор:
- Вероніка Довганюк
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Ville Säävuori / Flickr
Наприкінці минулого тижня Латвія екстрадувала до Естонії трьох підозрюваних у підпалі будівлі оборонно-промислового підприємства Milrem Robotics у Таллінні.
Про це повідомляє ERR.
Підозрювані — громадяни Латвії. Їх заарештували з дозволу суду після того, як допитали та зібрали докази. Фігурантів поки обвинувачують у пошкодженні та знищенні майна, проте кваліфікацію можуть змінити.
Також в Естонії розслідують можливість причетності Росії до підпалу.
Підпал будівлі компанії Milrem Robotics, яка постачає Україні озброєння, здійснили у ніч проти 15 серпня. Постраждалих тоді не було.
- Після цього The Telegraph з посиланням на західні розвідувальні служби написав, що Росія розпочала нову хвилю атак на європейські оборонні підприємства — Путін використовує тактику, яка дозволяє Кремлю заперечувати свою причетність. Зокрема, Росія вербує місцевих членів злочинних угруповань. Атаки планують так, щоб не перейти межу, за якою може бути задіяна стаття 5 НАТО — положення про колективну оборону.