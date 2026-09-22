«Ми одне одного не знаємо, але ти маєш принести м’яч». Угорщина заявила, що не давала згоди на участь у «Карпатській вісімці»

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Премʼєр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що його країна не давала згоди на участь у саміті формату «Карпатської вісімки» минулого тижня. Напередодні голова МЗС України Андрій Сибіга сказав, що Будапешт категорично відмовився брати участь у саміті минулого тижня.

21 вересня Сибіга написав у соцмережі X, що здиванний «безпідставно конфронтаційними заявами» прем’єр-міністра Угорщини на адресу України.

Він також написав, що йому невідомо, чому Мадяр відмовився брати участь у саміті «Карпатської вісімки».

«Складається враження, що, хоча Віктор Орбан пішов, його політика блокування та ізоляціонізму продовжує процвітати», — додав міністр закордонних справ.

Після цього Мадяр та міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан відповіли на ці заяви в коментарях.

«Стверджувати, що суверенна держава є учасницею міжнародної ініціативи [«Карпатської ініціативи»] без попередніх консультацій чи згоди самої цієї держави — це абсолютно неприйнятно. Наведу простий приклад: «Привіт, ми створили футбольну команду в сусідньому селі. Ми одне одного навіть не знаємо, але ти вже в команді й маєш принести м’яч», — написав угорський прем’єр.

Орбан написала, що з моменту приходу до влади новий угорський уряд зробив «чимало жестів доброї волі на адресу України».