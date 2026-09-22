У Литві парламент підтримав поправку, яка скасовує заборону на ядерну зброю

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Парламент Литви підтримав скасування конституційної заборони на розміщення на території країни зброї масового ураження. Ідеться про статтю 137, яка забороняє розміщувати на території країни зброю масового ураження, зокрема ядерну.

Про це пише LTR.

За рішення проголосували 99 членів Сейму, проти було 13, ще п’ятеро депутатів утрималися.

За словами голови Сейму Юозаса Олекаса, уперше голосувати за ухвалення поправки до Конституції мають 6 жовтня, а остаточно ухвалити рішення — 12 січня наступного року.

Член Змішаної групи депутатів Сейму Ігнас Вегеле звернув увагу на те, що стаття Конституції, яку пропонують вилучити, стосується не лише ядерної зброї, але й забороняє розміщувати на території країни військові бази іноземних держав. Конституційний суд роз’яснив, що військові бази іноземних держав у Литві можливі, якщо їх створили союзники, а управління і контроль над ними здійснює сама країна.

Наразі у статті 137 Конституції Литви зазначено, що на території країни не може бути зброї масового ураження і військових баз іноземних держав. Поправка, яку розглядає Сейм, може скасувати це положення.