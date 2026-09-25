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Google запускає оновлений курс «ШІ для бізнесу 2.0». Що він пропонує

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Google відкриває реєстрацію на безоплатну практичну програму «ШІ для бізнесу 2.0» для малого та середнього бізнесу. Це продовження минулорічної ініціативи Google, яку оновили та розширили з огляду на нові бізнес-реалії.

Навчання охоплює широкий спектр тем: від індивідуальної продуктивності та оптимізації бізнес-процесів до ШІ-агентів і вайбкодингу. Як і раніше, курс не потребує додаткової підготовки: усі матеріали адаптовані для нетехнічних спеціалістів та орієнтовані на вирішення реальних задач. Курс буде корисним як випускникам першого потоку, так і всім, хто прагне використати можливості ШІ для масштабування.

Google Україна реалізує цю програму за підтримки Міністерства економіки та довкілля України та української edtech-компанії «Едера».

Для кого створено курс:

Курс триватиме пʼять тижнів і побудований на реальних бізнес-кейсах з використанням передових ШІ-інструментів від Google (Gemini, Gemini Notebook, Veo, Antigravity, Nano Banana), їхніх альтернатив і сервісів автоматизації (n&n, Make, Zapier, Lovable).

Під час навчання учасники працюватимуть з практичними кейсами від експертів з Google і бізнес-практиків: кожне рішення чи інструмент можна одразу протестувати й адаптувати під завдання вашої команди.

Програма курсу виглядає наступним чином:

Формат навчання:

Усі матеріали, відеоуроки та записи трансляцій залишатимуться доступними для перегляду в будь-який зручний час. Учасники також щотижня отримуватимуть нові інтерактивні відео, воркбуки з готовими промтами, шаблонами та інструкціями. Наприкінці курсу учасники отримають сертифікат у разі успішної здачі фінального тестування і перегляду матеріалів.

Під час вебінарів буде можливість поставити запитання спікерам і взяти участь у грі Kahoot!, де на найактивніших чекатимуть нагороди від Google.

Навчання розпочинається 12 жовтня. Реєстрація вже відкрита. Дізнатися більше деталей та зареєструватися на курс можна на сайті за посиланням.

Більше курсів і матеріалів щодо використання штучного інтелекту для роботи і навчання можна знайти на платформі «Зростайте з Google».