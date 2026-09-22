У Києві затримали кілерку ФСБ, яку підозрюють у підготовці замаху на лідера однієї з українських громадських організацій

Новини

СБУ

Правоохоронці затримали в Києві кілерку ФСБ, яку підозрюють у підготовці замаху на лідера однієї з українських громадських організацій — російського опозиціонера, який живе в Україні.

Про це повідомили в СБУ.

Жінку, як стверджують слідчі, завербували, коли вона жила в тимчасово окупованому Мелітополі. Їй обіцяли закрити справу про наркотики в обмін на замовне вбивство. Для цього жінка навіть пройшла курс підготовки на базі місцевої «філії» ФСБ, де її навчали заходам конспірації, орієнтуванню на місцевості та стрільбі з вогнепальної зброї.

Після цього підозрювану переправили до Житомира транзитом через територію Білорусі, потім вона прибула до Києва.

У Києві фігурантка мала застрелити російського опозиціонера з бойового пістолета із засідки біля одного зі столичних спортзалів, де він працює тренером із кікбоксингу.

Так ФСБ хотіла помститися опозиціонеру, який з 2022 року воював за Україну — спочатку на Київщині, а потім на Східному фронті.

Проте жінку викрили, коли вона проводила дорозвідку місцевості. Під час обшуку в готельному номері у неї вилучили смартфон, з якого вона контактувала з куратором з РФ.

Затриманій загрожує довічне увʼязнення за держзраду.