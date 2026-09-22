Квартира в елітному ЖК, Porsche й угіддя на Черкащині. Bihus.Info знайшов незадекларовані активи, що можуть належати Віталію Кіму

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Родина чинного міністра у справах ветеранів і колишнього голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма може користуватися низкою незадекларованих активів — зокрема новою квартирою в дорогому київському ЖК, автівкою Porsche та 18 тисячами гектарів мисливських угідь на Черкащині.

Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info.

Зокрема, журналісти зʼясували, що влітку 2025 року компанія дружини Кіма Юлії придбала в «Новопечерських Липках» квартиру площею понад 100 м² і паркомісце, які на той час могли коштувати приблизно $350 тисяч. ВУтім, за даними аналітичної системи YouControl, публічна фінансова звітність фірми роками була нульовою або ж взагалі відсутньою.

Наприкінці серпня журналісти також помітили біля комплексу Volkswagen Touareg на номерах прикриття, схожий на той, який орендує міністр. Крім того, на паркомісці, що належить компанії його дружини, стояв Porsche Macan. Автомобіль відсутній в деклараціях Кіма й оформлений на будівельну компанію «С-Девелоп» бізнесмена Романа Сербенова.

За словами Кіма, Сербенов працював директором у його будівельних компаніях в Україні. Також вони разом очолювали миколаївський баскетбольний клуб. У коментарі Bihus.Info Сербенов заявив, що його фірма придбала Porsche у 2022 році та передала в оренду дружині Кіма.

Сам Кім заперечив, що користується квартирою і паркомісцем у «Новопечерських Липках». За його словами, квартира оформлена на компанію дружини, яка нібито придбала її в кредит. Щодо Porsche, він пояснив, що дружина користувалася авто менше ніж 180 днів, тому воно не мало потрапити в його декларацію.

Водночас журналісти звернули увагу, що за 2025 рік заощадження Кіма зросли приблизно на 6,5 мільйона гривень. При цьому сукупний дохід його родини за цей рік становив майже 7 мільйонів гривень до сплати податків, а витрат на купівлю житла в декларації немає.

Окремо Bihus.Info дослідив «Канівське лівобережне мисливське господарство» на Черкащині, у користуванні якого перебувають близько 18 тисяч гектарів угідь. Улітку 2025 року воно отримало двох нових власників. Один із них — давній бізнес-партнер Кіма Олександр Степанов, який раніше мав спільний бізнес із родиною міністра.

Степанов заявив журналістам, що не любить полювання, не бував на мисливській базі та не знає свого нового бізнес-партнера Андрія Галкіна. Людина з таким же ПІБ була помічником нардепа Романа Іванісова.

Водночас Кім раніше неодноразово розповідав в інтервʼю, що полювання є його хобі, а журналісти Bihus.Info встановили, що він кілька разів бував на цій базі нібито на запрошення друзів.

При цьому Степанов додав, що Кім може приїжджати на базу з людьми, яких «не хотілося б афішувати». За інформацією журналістів, Кіма там міг супроводжувати голова фракції «Слуги народу» у Верховній Раді Давид Арахамія.

Журналісти припускають, що Степанов і другий новий власник господарства можуть бути формальними власниками активу, придбаного в інтересах інших людей. Кім це не підтвердив.