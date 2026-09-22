Канадська провінція подала позов проти OpenAI через стрілянину в школі — стрілок готувався до неї через ChatGPT

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Канадська прокуратура вважає, що OpenAI та її генеральний директор Сем Альтман не змогли запобігти одному з найсмертоносніших масових розстрілів в історії Канади, оскільки не повідомили поліції про акаунт ChatGPT імовірного нападника. Через це провінція Британська Колумбія подала проти компанії позов.

Про це пише Financial Times.

Позов, поданий 21 вересня до федерального суду в Сан-Франциско, стосується масової стрілянини, що сталася в лютому у школі у віддаленій громаді Британської Колумбії. Тоді загинули дев’ять людей, включно з нападником, ще понад 20 людей дістали поранень.

Позов подали генеральна прокурорка провінції та місцева шкільна рада. У ньому OpenAI звинувачують у недбалості, а також у сприянні масовій стрілянині. Позивачі посилаються на матеріал The Wall Street Journal від лютого, в якому йдеться, що в червні 2025 року автоматизована система моніторингу OpenAI виявила обліковий запис нападника та передала його на перевірку співробітникам.

Команда, яка проводила перевірку, дійшла висновку, що існував «достовірний конкретний ризик заподіяння шкоди іншим». Перевіряльники OpenAI рекомендували передати інформацію поліції, однак керівництво компанії відхилило цю рекомендацію і натомість вирішило деактивувати обліковий запис, ідеться в судовому документі. Після цього нападник продовжив спілкуватися з ChatGPT через другий аккаунт.

У документі також зазначається, що компанія знала про такий ризик після двох випадків у США, коли нападники аналогічним чином використовували ChatGPT для підготовки.

Альтман вибачився перед громадою Тумблер-Ридж за те, що компанія не повідомила правоохоронців про активність в обліковому записі нападника.

У березні прем’єр Британської Колумбії Девід Ебі закликав зобов’язати ШІ-компанії повідомляти владу про небезпечні випадки. Генпрокурорка провінції Нікі Шарма заявила, що OpenAI не зробила достатньо, і запропонувала змінити кримінальне законодавство, щоб визначити відповідальність за дії, пов’язані зі ШІ.

У позові провінція вимагає компенсувати витрати громади та місцевої влади на допомогу постраждалим і відновлення, а також домогтися судової заборони, яка передбачатиме превентивні заходи, які б запобігали подібним трагедіям у майбутньому.

В OpenAI заявили, що «й надалі прагнуть співпрацювати з представниками уряду та правоохоронних органів і продовжать роботу над підвищенням безпеки».