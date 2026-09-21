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Уряд затвердив нові правила роботи лікарень під час повітряних тривог за жовтого та червоного рівня загроз.

Про це повідомив премʼєр Сергій Корецький.

За жовтого рівня загрози медзаклади продовжуватимуть працювати. Водночас працівникам та пацієнтам мають забезпечити доступ до укриттів.

За червоного рівня — пацієнти та медпрацівники мають перейти в укриття. Водночас не припиняється допомога, яку небезпечно переривати, зокрема під час операцій, реанімації та інтенсивної терапії.

Пацієнтів, яких неможливо перемістити, лікуватимуть у найбільш безпечних приміщеннях. В укриттях і таких приміщеннях можна буде надавати допомогу, відпускати ліки.

Екстрена медицина працює безперервно незалежно від рівня загрози. Диспетчерські служби приймають виклики, а бригади екстреної допомоги виїжджають до пацієнтів.