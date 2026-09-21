ООН: Кількість цивільних жертв від далекобійних атак РФ з початку року зросла на 55% порівняно з аналогічним періодом 2025 року

Новини

«Бабель»

Міжнародна комісія ООН, яка розслідує війну Росії проти України, представила висновки за період з 31 березня. З січня по вересень 2026 року кількість жертв серед цивільних від російських атак далекобійною зброєю зросла на 55% порівняно з аналогічним періодом 2025 року.

Про це під час доповіді на полях 81-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН заявив голова Комісії Ерік Мьосе, передає кореспондентка «Бабеля» Оксана Коваленко.

За час повномасштабної війни в Україні загинули понад 17 тисяч цивільних, ще майже 54 тисячі були поранені.

Також зросла кількість жертв серед цивільних внаслідок атак російських дронів поблизу фронту. Російські медіа та пабліки продовжують публікувати відео та тексти, які свідчать про навмисні атаки дронами по цивільних.

Комісія попередила про наслідки знищення росіянами енергетичної інфраструктури України. Під час минулої зими мільйони цивільних залишалися без електрики й опалення на тижні, а температура в деяких квартирах падала до небезпечного рівня.

На окупованих територіях України Росія нав’язує дітям патріотичне та військове виховання. З 2022 року РФ поширила на окуповані території свою систему патріотичного виховання. Для дітей від 14 років обов’язковою стала військова підготовка, зокрема їх вчать поводитися зі зброєю.

Також, за даними Мьосе, Росія проігнорувала 41 звернення, направлене їй Комісією ООН із 2022 року. У них були детальні запитання щодо розслідувань.

На засіданні також виступив омбудсмен Дмитро Лубінець. Він закликав розширити коаліцію країн, які працюють над поверненням українських дітей, посилити тиск на Росію для отримання повного списку вивезених дітей та забезпечити міжнародним місіям доступ до тимчасово окупованих територій.