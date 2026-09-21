У США почався судовий процес проти Tesla через расизм на одному із заводів

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Суд у Каліфорнії почав розглядати позов про систематичну расову дискримінацію в компанії Tesla — темношкірі працівники зазнавали систематичних переслідувань з боку інших працівників, також їм платили менше.

Про це пише Reuters.

Як сказано у позові від 2022 року, компанія не зробила достатньо, щоб запобігти дискримінації. Tesla заперечує порушення та заявляє, що не допускає дискримінації й звільняє працівників, яких визнають винними у неналежній поведінці.

Ця справа є однією з найбільших справ про дискримінацію на роботі проти великої американської компанії за останні роки. Закон Каліфорнії, який забороняє дискримінацію на робочому місці, не встановлює верхньої межі суми компенсації, яку суд може призначити постраждалим працівникам. Тому у разі програшу Tesla може бути зобов’язана виплатити компенсацію на багато мільйонів доларів.

Протягом останніх десяти років Tesla вже звинувачували в расовій дискримінації темношкірих працівників на заводі у Фрімонті та на інших підприємствах. Компанія також зіткнулася з позовом Комісії США з рівних можливостей працевлаштування та десятками позовів від окремих працівників із подібними звинуваченнями.

У позові компанію також звинувачують у тому, що темношкірих працівників на заводі у Фрімонті переважно призначали на найменш оплачувані та найгірші за умовами роботи посади.