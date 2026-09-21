Reuters: Дональд Трамп з початку року майже 900 разів згадував Байдена — щонайменше тричі на день

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Президент США Дональд Трамп майже 900 разів згадував свого попередника Джо Байдена — у середньому щонайменше тричі на день. Він робив це у своїх промовах, а також дописах і коментарях у соцмережі Truth Social.

Про це написало агентство Reuters.

Цією тактикою Трамп намагається змістити увагу американців із проблем його власного президентства на нібито провали попередньої адміністрації, вважають журналісти. Республіканський стратег Раян Вільямс вважає, що Трампу завжди потрібен хтось, на кого можна звалити провину, і краще, коли це одна людина, а не ціла партія.

З 1 січня Трамп 890 разів згадував Байдена. Як встановило Reuters, ці згадки пролунали під час майже 200 заходів та інтерв’ю, а також приблизно в 190 дописах Трампа в Truth Social цього року. Щонайменше 210 разів Трамп згадував Байдена в контексті економіки, 168 разів — імміграції та 138 разів — питань зовнішньої політики й національної безпеки. Крім того, він звинувачував його в низці інших внутрішніх проблем США.

Під час липневого саміту НАТО в Туреччині Трамп встановив рекорд за кількістю згадок Байдена протягом одного дня — 16 разів. Він звинуватив Байдена в дефіциті військових боєприпасів і високій вартості житла.

Президент США також неодноразово переходив на особистості: критикував розумові здібності Байдена й те, що він використовує автопен, щоб підписувати деякі документи, — це практика, яку застосовували багато президентів США.