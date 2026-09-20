«Може багато змінити». Зеленський і Трамп домовилися про зустріч у Нью-Йорку

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Увечері 20 вересня президент України Володимир Зеленський поговорив телефоном зі своїм американським колегою Дональдом Трампом і домовився про зустріч у Нью-Йорку.

Про це він написав у соцмережах після дзвінка.

Раніше Зеленський заявляв, що планує зустріч із Трампом у 20-х числах вересня. Тож, імовірно, місцем їхньої зустрічі стане Генасамблея ООН, яка цьогоріч пройде саме в Нью-Йорку з 22 по 28 вересня.

За словами президента України, ця зустріч «може багато змінити»: «Дипломатична динаміка є».

Окремо він подякував Трампу за візит його спецпредставників Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера до Києва 6 вересня.

«Ми добре пройшлися по суттєвих деталях, і хлопці побачили ситуацію в Україні. Мирний трек — це пріоритет номер один», — розповів Зеленський.

Він зазначив, що вже є ідеї щодо «деескалаційних кроків та фундаментальних питань безпеки» — енергетичної, продовольчої, захисту життя людей. Україна продовжує працювати з американською стороною і «готова робити дійсно серйозні кроки».