Росіяни протягом дня атакували столицю та інші регіони України. Є загибла та постраждалі
- Автор:
- Світлана Кравченко
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Від російських атак упродовж дня 20 вересня постраждали щонайменше 18 людей, одна жінка загинула. «Бабель» зібрав головне про наслідки обстрілів.
- Київ. Увечері у Святошинському районі від атаки РФ постраждала одна жінка. У Голосіївському — уламки БпЛА впали у парку та біля будинку. У парку сталася пожежа.
- Київщина. У Бориспільському районі від російського обстрілу поранений чоловік, також там загорілися склади. У Бучанському та Фастівському районах пошкоджено підприємства й автівки, а також алею пам’яті загиблих.
- Запорізька область. Від удару FPV-дрона по дорозі дорозі між Кушугумом та Малокатеринівкою загинула 79-річна жінка.
- Херсонщина. Від сьогоднішніх атак поранені пʼятеро людей, троє з них — у Херсоні. Пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, кафе, банк, музей, маршрутний та легковий автотранспорт.
- Дніпропетровщина. Росіяни поранили пʼятьох мешканців Нікопольського району. Загалом по регіону били понад 50 разів дронами й артилерією.
- Харківщина. Вдень російський дрон влучив у гараж у селі Мирне — постраждали троє людей, пошкоджена автівка. Ще один чоловік зазнав поранень від удару БпЛА по вантажівці, яка рухалася дорогою між селами Мартове та Борщова Чугуївського району.
- Донеччина. Під ударом авіабомб був Краматорськ — постраждали двоє людей — чоловік та жінка. Також пошкоджено чотири багатоквартирні будинки, п’ять автомобілів та інші об’єкти цивільної інфраструктури.
- Одещина. Реактивний дрон влучив у житловий сектор — загорілися кілька приватних будинків. Люди не постраждали.