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Росіяни протягом дня атакували столицю та інші регіони України. Є загибла та постраждалі

Автор:
Світлана Кравченко
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Від російських атак упродовж дня 20 вересня постраждали щонайменше 18 людей, одна жінка загинула. «Бабель» зібрав головне про наслідки обстрілів.