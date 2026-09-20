МЗС: Росія тримає окуповану частину Херсонщини в гуманітарній блокаді. В Олешках люди без їжі, світла і газу

Новини

34 окрема бригада морської піхоти «Борисфен»

Росіяни свідомо створюють гуманітарну катастрофу на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини — блокують доставку продовольства і медикаментів, перешкоджають роботі гуманітарних місій та евакуації цивільних.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Він наголосив, що найскладніша ситуація наразі — в Олешках. До повномасштабного вторгнення там жили близько 24 тисяч людей, а зараз залишилося приблизно дві тисячі, серед них — 50 дітей.

У місті немає електрики й газу, а протягом останнього місяця туди повністю заблокували доставку продуктів, ліків та інших необхідних речей. Цивільних постійно переслідують й атакують російські FPV-дрони, через що навіть вихід із дому стає смертельно небезпечним.

«З окупованих Олешок надходять моторошні свідчення про те, як люди намагаються вижити в умовах створеної Росією блокади: шукають залишки їжі, збирають траву, бо іншої їжі просто немає», — розповів міністр.

Крім того, критична ситуація спостерігається також у Голій Пристані, Старій та Новій Збур’ївці. За словами Сибіги, Росія фактично тримає частину окупованої Херсонщини в гуманітарній блокаді.

Водночас Україна домагається організованої евакуації цивільних. За словами міністра, Міжнародний комітет Червоного Хреста та інші гуманітарні організації готові долучитися, а волонтери намагаються доставляти людям їжу й воду. Однак Росія не надає гуманітарним місіям доступу та перешкоджає доставці допомоги й евакуації. Зокрема, 1 вересня під час однієї з таких місій росіяни атакували чотири волонтерські автівки.

МЗС порушуватиме питання гуманітарної ситуації на окупованій Херсонщині на міжнародних майданчиках, зокрема під час Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Україна також обговорюватиме з президенткою МКЧХ можливості забезпечити гуманітарний доступ і безпечну евакуацію людей.

«Те, що відбувається в Олешках та інших окупованих громадах Херсонщини, не можна подавати як гуманітарну кризу, що виникла сама собою. Росія окупувала ці території. Росія блокує допомогу, перешкоджає евакуації і має нести відповідальність за наслідки своїх дій. Ми не дозволимо приховати цей злочин за лінією фронту та закритим доступом на окуповані території», — наголосив голова МЗС України.