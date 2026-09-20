Трамп: У США створять «Сили штучного інтелекту» і призначать «царя ШІ»
- Автор:
- Анастасія Зайкова
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Getty Images
Президент США Дональд Трамп анонсував створення нової структури — «Сил штучного інтелекту» (AI Force). Він також пообіцяв найближчим часом призначити її керівника, якого назвав «царем ШІ».
Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social.
За словами президента США, нову структуру створять за аналогією з Космічними силами США, які зʼявилися під час його першого президентського терміну.
«Найближчим часом я призначу “царя штучного інтелекту” — подавати заявки можуть лише люди з дуже високим IQ», — написав Трамп.
Водночас поки невідомо, якою саме буде структура «Сил ШІ», кому вони підпорядковуватимуться, який матимуть бюджет і повноваження. Також не оголошено дату запуску структури.
Трамп назвав штучний інтелект новою промисловою революцією, порівнянною за масштабом із появою інтернету. Він заявив, що індустрія ШІ в майбутньому може становити до 25% ВВП США. Президент також сказав, що США випереджають Китай та інші країни у сфері ШІ і мають намір зберегти цю перевагу.
- Заява Трампа прозвучала на тлі дискусій у США про те, як швидко має розвиватися ШІ та які правила безпеки для нього потрібні. Водночас Трамп виступає за подальше зростання галузі й заявляє, що США не повинні стримувати її розвиток.